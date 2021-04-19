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Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы акции "Бессмертный полк" надеются провести шествие в традиционном формате 24 июня, при улучшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.

Как заявила Цунаева на пресс-конференции в понедельник, организаторы акции рассчитывают, что "ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования" и шествие все-таки удастся провести в очном формате. "И датой, которую мы хотели бы назвать, - 24 июня", - сказала она.

Она отметила, что из-за "жестких требований Роспотребнадзора" организаторы шествия не могут взять на себя ответственность за безопасное проведение мероприятия "в условиях продолжающейся пандемии". Цунаева сообщила, что Роспотребнадзор подготовил требования в преддверии 9 мая, которые "делают невозможным обеспечение безопасности". Среди требований к организаторам - соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, а также несколько входов для участия шествия.

Кроме того, она сообщила, что 9 мая шествие пройдет в онлайн-формате.

"В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 млн заявок. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая. Каждый субъект получит свой поток трансляции", - добавила Цунаева.

Подача заявок на участие в онлайн-шествии начнется сегодня, 19 апреля.

Ранее Цунаева сообщила "Интерфаксу", что шествие "Бессмертного полка" из-за эпидемиологической обстановки перенесено не будет. Организаторы готовились к проведению акции как в онлайн, так и к офлайн-формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решения о масштабах проведения акции "Бессмертный полк" будут зависеть от рекомендаций санитарных властей. Вопрос о сроках принятия решения о проведении шествия в текущем году Песков переадресовал организаторам.

Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в 2020 году мероприятие прошло в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, в виртуальном шествии приняли участие порядка 3 млн человек, а его трансляцию посмотрели более 25 млн.

Бессмертный полк Елена Цунаева Коронавирус

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