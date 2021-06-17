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Агрегаторы такси проработают механизмы соблюдения требований о вакцинации водителей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett находятся в диалоге с властями Москвы и Московской области и прорабатывают механизмы, которые позволят соблюдать требование об обязательной вакцинации не менее 60% водителей-партнеров, говорится в совестном заявлении сервисов.

В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в столице, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси. То же самое требование распространяется и на Московскую область.

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"Мы понимаем и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе. Сервисы по заказу такси принимают все возможные меры, повышающие уровень вакцинации от COVID-19 среди партнеров-перевозчиков. Мы на связи с городскими властями и прорабатываем механизмы, которые позволят нашим партнерам-перевозчикам соблюдать эти требования", - говорится в сообщении компаний.

Агрегаторы считают важным сохранить доступность такси для населения в период пандемии, так как опыт показывает, что такси как городской транспорт помогает снижать распространение вируса.

Накануне в сервисе заказа такси "Ситимобил" рассказали "Интерфаксу", что компания готова предоставить свои центры для водителей (Дома такси) для развертывания пунктов вакцинации таксистов - включая тех, кто не являются партнерами компании.

Соответствующие переговоры "Ситимобил" проводит с Роспотребнадзором, говорила PR-директор сервиса Полина Ломоносова.

В Москве у "Ситимобил" есть три Дома такси - на проспекте Андропова, а также в "Шереметьево" и Одинцово, следует из информации на сайте сервиса.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Московская область Коронавирус Яндекс Go Ситимобил Gett

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