В Подмосковье водителям такси и автобусов не разрешат работать без прививки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Водители автобусов и такси, работающие на территории Подмосковья, должны будут пройти вакцинацию в срок до 15 июля, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"Непровакцинированные водители как автобусов, так и такси к работе допускаться не будут. Мы обеспечим через агрегаторов отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок - 15 июля", - сказал Тресков.

В течение недели перевозчикам будут отправлены уведомления о необходимости вакцинации. До 30 июня водители должны подтвердить, где и как они будут делать прививку.

По словам Трескова, в области работает более ста тысяч водителей такси. Каждый из них ежедневно контактируют с 50-100 пассажирами.

Как сообщалось, в Москве, Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий работников. В частности, в столице и области работодателей обязали привить не менее 60% таксистов и водителей общественного транспорта.