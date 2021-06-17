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Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Представители бизнес-ассоциаций считают, что обязательная вакцинация 60% сотрудников от коронавируса - единственный путь в борьбе с пандемией, однако выступают против принуждения к вакцинации и требуют доработать постановление главы Роспотребнадзора по Москве.

Так, представители Ассоциации операторов фитнес-индустрий (АОФИ) понимают необходимость вакцинации от коронавируса в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке. "Сейчас ситуация сложная, и вакцина - единственный путь, который может снизить рост количества заболеваний, поэтому мы однозначно за то, чтобы вакцинироваться", - сказала "Интерфаксу" президент ассоциации Ольга Киселева.

Вопрос, по ее мнению, заключается в реализации постановления главы Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой: "С одной стороны, мы обязаны это сделать, более того, мы можем быть оштрафованы за то, что не реализовали 60% вакцинированных сотрудников. С другой стороны, мы не можем заставить людей административными способами сделать вакцину. Если человек не хочет, мы на это повлиять не можем в силу закона".

По ее словам, в настоящее время сотрудников фитнес-индустрии и клиентов мотивируют сделать прививку от COVID-19. "Еще до постановления мы во многих регионах делали мотивирующие вещи. Например, у нас одна из сетей фитнес-клубов разыгрывает дорогостоящие призы среди вакцинирующихся. С другой стороны, мы работаем с клиентами, потому что это граждане страны, которых тоже нужно привлекать к вакцинации", - сказала Киселева, уточнив, что в некоторых регионах также организованы выездные мобильные пункты по вакцинации сотрудников фитнес-индустрии.

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В свою очередь генеральный директор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Татьяна Аверина сказала "Интерфаксу", что обязательная вакцинация от COVID-19 может вызвать увольнения сотрудников и усугубить кадровую ситуацию. "Пандемия с введением самозанятых "забрала" у нас весь персонал. Сейчас принудительная вакцинация может усугубить этот вопрос", - отметила она.

Аверина сообщила, что представители ассоциации ожидают разработки поправки для сотрудников, которые уже переболели и имеют антитела: "Мы считаем, что сотрудники могут предоставлять справку, что для них необязательна вакцинация. Мы ожидаем, что нам сообщат, сколько у сотрудника должно быть антител для того, чтобы он был допущен к работе", - сказала гендиректор.

По ее словам, представители ассоциации получили информацию о штрафах за невыполнение меры по вакцинации сотрудников. "Нам сообщили, что работодатель будет штрафоваться до 300 тыс. рублей, а повторно - до миллиона рублей. Здесь бурное негодование предпринимателей. Мы не можем заставить людей, если эпидемиологическое положение официально не объявлено. Мы считаем такие меры неправомерными и ненужными", - подчеркнула Аверина.

"Из-за того, что мы работаем на стыке с медициной, у нас нет протестов против вакцинации, у нас многие вакцинированы или переболели. У нас есть протест против того, что мы обязаны принудительно вакцинировать людей, то, что на наши плечи это перекладывается. Если защита здоровья граждан - это государственная работа, пусть они идут в этом направлении", - заключила гендиректор ассоциации.

Председатель правления Ассоциации "Национальный совет такси" Вячеслав Лысаков в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что обязательная вакцинация в Москве - "беспрецедентное решение", по которому работники не смогут отказаться от прививки, хотя такое решение должно приниматься добровольно.

По его словам, так как среди работников такси много мигрантов, для них могут в ближайшее время разрешить проходить вакцинацию в Москве, несмотря на то, что пока иностранные граждане не могут привиться от коронавируса. "Я думаю, что для них такую возможность введут, она вытекает из постановления мэрии", - сказал он.

В свою очередь директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, руководитель компании "Русский шоу-центр" Владимир Зубицкий сказал "Интерфаксу", что он поддерживает введение обязательной вакцинации и отметил, что она будет способствовать скорейшему возвращению к проведению концертов и массовых мероприятий.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников, которая должна охватить работников сферы услуг, в частности, такси, индустрию здоровья и красоты, сферу культуры и досуга, включая спортивные сооружения, театры, кинотеатры.

Решение об обязательной вакцинации вслед за Москвой также приняли ряд других регионов.

Хроника коронавируса. Июнь.

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