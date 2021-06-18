"COVID-free" рестораны Москвы будут проверять на предмет соблюдения ограничений

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московские рестораны будут самостоятельно создавать свободные от COVID-19 зоны и уведомлять об этом столичные власти, сообщил "Интерфаксу" первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Это будет заявительный порядок. Они внедряют (свободные от COVID-19 зоны - ИФ) и нас уведомляют, что они хотят сделать "COVID-FREE". Мы приходим, смотрим, проверяем, как они работают, насколько они жестко следят за этими ограничениями", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае выявления несоблюдения требований к таким зонам, рестораны будут исключать из соответствующего перечня.

"Тогда они будут работать по обычному режиму, мы просто будем продолжать контролировать их по обычному законодательству", - пояснил Немерюк.

По его словам, перечень свободных от COVID-19 ресторанов после его формирования появится на mos.ru и сайте департамента торговли и услуг, а также на портале i.moscow.

Эксперимент со свободными от коронавируса ресторанами в Москве

В пятницу власти Москвы заявили о поддержке сделанного накануне столичным бизнесом предложения о создании заведений общественного питания, "свободных от коронавируса". Эксперимент начнется 19 июня. На первых порах в городе откроют полтора-два десятка таких ресторанов.

Свободные от COVID-19 рестораны смогут работать после 23:00 при условии наличия у всех посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. Несовершеннолетние граждане могут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код.

Рестораторы ранее сообщили "Интерфаксу", что заведения общественного питания, принимающие участие в эксперименте по свободным от коронавируса местам, и днем будут работать только для вакцинированных посетителей.