За последние 3 недели число случаев COVID в Москве выросло почти на 100%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом москвичей за последние три недели увеличилось почти на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Действительно, три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом, количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", - сказала заммэра в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Она добавила, что такой рост обусловлен комплексом причин: невнимательным отношением горожан к соблюдению мер безопасности и ношению масок, низким процентом вакцинации и новым штаммом вируса.

22 июня в Москве было зафиксировано 6 555 заболевших коронавирусом, 3 458 пациентов выздоровели и 86 умерли. Число погибших является наивысшим за все время пандемии.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 июня составляет 1 300 709.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии.