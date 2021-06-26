В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс. пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Каждый день в российской столице госпитализируют порядка 2 тыс. человек, больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы госпитализируем в сутки около 2 тыс. человек. Только госпитализируем", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что большие силы столичного здравоохранения мобилизованы для приезда к больным, их осмотра, перевозке в КТ-центр.

"Вся это история, конечно, создаёт огромное напряжение для медицинской системы", - отметил Собянин.

По его словам, московская система здравоохранения мобилизована и справляется со сложившейся обстановкой.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточные показатели заболеваемости сначала сравнялись с данными за январь 2021 года, затем за декабрь 2020 года. Впоследствии был достигнут максимум за все время пандемии. Также установлен ряд максимумов по суточной смертности от COVID-19.