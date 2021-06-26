Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:47Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс. пациентов с COVID-19

В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс. пациентов с COVID-19
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Каждый день в российской столице госпитализируют порядка 2 тыс. человек, больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МоскваСобянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVIDСобянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVIDЧитать подробнее

"Мы госпитализируем в сутки около 2 тыс. человек. Только госпитализируем", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что большие силы столичного здравоохранения мобилизованы для приезда к больным, их осмотра, перевозке в КТ-центр.

"Вся это история, конечно, создаёт огромное напряжение для медицинской системы", - отметил Собянин.

По его словам, московская система здравоохранения мобилизована и справляется со сложившейся обстановкой.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточные показатели заболеваемости сначала сравнялись с данными за январь 2021 года, затем за декабрь 2020 года. Впоследствии был достигнут максимум за все время пандемии. Также установлен ряд максимумов по суточной смертности от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин коронавирус COVID-19 Москва

Новости по теме

Новости

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме задержали на встрече с избирателями

Четвертый за неделю температурный рекорд побит в Москве

Четвертый за неделю температурный рекорд побит в Москве
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVID

Собянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVID

На станции "Солнцево" московского метро на пути упал пассажир

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID в Москве за сутки выросла почти на 7% по сравнению с 25 июня

Вакцина "КовиВак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Пандемия коронавируса

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"
Пандемия коронавируса

Четвертые сутки подряд в Москве фиксируется рекорд смертности от COVID

Москвичей предупредили о дожде, грозе и граде в пятницу

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');