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За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.

За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московские работодатели будут самостоятельно оплачивать COVID-вакцинацию своих сотрудников из числа трудовых мигрантов, сообщает департамент здравоохранения столицы.

"Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1,3 тыс. рублей на одного сотрудника", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работодатели должны будут составить списки своих сотрудников, подлежащих вакцинации. Перечень должен содержать название организации, фамилии, имена и отчества, даты рождения и паспортные данные работников, а также тип документа, который является "основанием для прививки". Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание.

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Дата вакцинации будет назначаться после рассмотрения заявок организаций.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве в пилотном режиме начинается вакцинация мигрантов. Иммунизацию в дальнейшем планируют распространить и на другие группы иностранных граждан.

Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 стартовала 27 июня в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". С 29 июня откроется еще один центр вакцинации - на территории торгового центра "Садовод".

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России, а также вопросы вакцинации трудовых мигрантов. Их было решено прививать препаратом "Спутник Лайт".

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