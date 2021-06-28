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В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще один шаг, который мы сделали – это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". (...) Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. (...) В дальнейшем мы будем упрощать эту схему", - сказал Собянин.

Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Москва Спутник Лайт коронавирус

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