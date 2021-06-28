Москалькова сочла оправданным отстранение от работы непривитых сотрудников

Однако правовых оснований для увольнения по этой причине нет, полагает омбудсмен

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что временное отстранение сотрудников социальной сферы, которые отказываются прививаться от COVID-19, - оправданная мера во имя блага большего количества людей, однако омбудсмен не видит правовых оснований для увольнения людей по этой причине.

"Нужно убеждать людей, чтобы то место (та сфера), которое связано с большим кругом людей, обязывает их без прививки отстранить от работы, но для увольнения, я считаю, что нет оснований", - сказала Москалькова в ходе выступления в летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани.

По ее словам, в связи с введением в некоторых регионах обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер, в аппарат уполномоченного поступает большое количество обращений. "Рост обращений по этому поводу имеется, потому что до конца законодательство не разъяснено, и сейчас большой дефицит деятельности по правовому просвещению", - сказала омбудсмен.

"Когда мэр Краснодара заявил, что люди, которые отказываются вакцинироваться, могут быть уволены, мы с моим коллегой из Краснодарского субъекта РФ обратились к прокурору, что нет таких правовых оснований для увольнения человека. Но для отстранения есть, во имя блага большого количества людей. Мы должны разъяснить людям, почему это нужно делать. Потому что сегодня как никогда повысилась смертность, например, в Москве, именно от COVID-19", - отметила Москалькова.

Ранее уполномоченный сообщила, что получает множество обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты от коронавируса. В связи с этим омбудсмен заявила, что стимулирование вакцинации через ограничение в правах является "нечестной игрой".

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от коронавируса некоторых категорий граждан введена в Тамбовской и Смоленской областях, а также в Забайкальском крае и ряде других регионов.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, среди которых - сферы услуг, общественного питания и торговли. То же самое требование распространяется и на Московскую область.