Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов попросит столичный Роспотребнадзор сдвинуть на 15 дней сроки проведения обязательной вакцинации сотрудников отрасли. Он сказал об этом "Интерфаксу".

Миронов уточнил, что речь идет о переносе крайнего срока для получения первой дозы вакцины. Он добавил, что в письме приведет "совершенно аргументированные нюансы". По его словам, рестораторы не успевают вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников, что требуется в соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы.

Также рестораторы обсуждают идею попросить мэрию сделать посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода бессрочным. Пока обслуживать непривитых клиентов без QR-кодов летние веранды могут только до 12 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется в том числе на общепит. Попавшие под постановление предприятия обязаны добиться того, чтобы 60% персонала получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса до 15 июля.