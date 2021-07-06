Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов попросит столичный Роспотребнадзор сдвинуть на 15 дней сроки проведения обязательной вакцинации сотрудников отрасли. Он сказал об этом "Интерфаксу".

Миронов уточнил, что речь идет о переносе крайнего срока для получения первой дозы вакцины. Он добавил, что в письме приведет "совершенно аргументированные нюансы". По его словам, рестораторы не успевают вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников, что требуется в соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы.

Также рестораторы обсуждают идею попросить мэрию сделать посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода бессрочным. Пока обслуживать непривитых клиентов без QR-кодов летние веранды могут только до 12 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется в том числе на общепит. Попавшие под постановление предприятия обязаны добиться того, чтобы 60% персонала получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса до 15 июля.

Хроника коронавируса. Июль.

9
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.
Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Миронов Елена Андреева Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей

Лидер ячейки ИГ, готовивший теракты в Москве, получил 21 год тюрьмы

Теплая погода возвращается в Москву

Теплая погода возвращается в Москву

В Москве продлили программу поощрений для привитых пожилых граждан

Пандемия коронавируса

Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации

Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации
Пандемия коронавируса

Московским кафе за работу по QR-кодам пообещали гранты на уплату коммуналки

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Источник сообщил о задержании мэра Лобни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');