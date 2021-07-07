Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие федеральные музеи в Москве пока не планируют вводить допуск посетителей по QR-кодам о вакцинации или иммунитете к коронавирусу. Об этом "Интерфаксу" сообщили представители Исторического музея, Пушкинского и Третьяковки.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина не собирается вводить эту систему "без официального требования со стороны московских властей и Минкультуры", сообщила "Интерфаксу" руководитель отдела ГМИИ по работе с посетителями Марина Жучкова.

Несмотря на это, в музее продумали "такой сценарий развития событий и технически готовы перейти на QR-коды в течение 3-4 дней", но продолжают надеяться что этого не потребуется.

"На сегодняшний день мы имеем право принимать посетителей независимо от наличия у них QR-кода. Мы продаем билеты онлайн и по сеансам, ограничивая число посетителей, которые могут одновременно находиться в залах музея, чтобы у всех была возможность соблюдать социальную дистанцию с другими посетителями, и при этом уделяем много вниманию соблюдению масочного режима", - сказала Жучкова.

В ГМИИ эти меры считают достаточными, чтобы защитить здоровье посетителей.

При этом в музеях могут быть разные "особенности работы", поэтому в ГМИИ относятся с пониманием к решению ряда музеев ввести QR-коды уже сейчас, добавила она.

В Третьяковcкой галерее агентству сказали, что QR-коды вводить не собираются и что в музее соблюдены соблюдает все меры безопасности и сохранения социальной дистанции между посетителями.

Государственный исторический музей также пока не планирует вводить такую систему, сказала агентству начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМа Мария Лемигова.

По данным "Интерфакса", также систему QR-кодов не собираются вводить в Музеях Московского Кремля. Информация о введении новой системы на сайте учреждения также отсутствует.

Несколько музеев, подведомственных Департаменту культуры Москвы, с 7 июля ввели для посетителей систему QR-кодов. Теперь в залы этих музеев будут пускать только привившихся посетителей, тех, кто переболел COVID-19 за последние полгода, или тех, у кого свежий отрицательный ПЦР-тест. Это музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково и Музей космонавтики.

С 28 июня система пропуска по QR-кодам действует в кафе и ресторанах Москвы для обслуживания клиентов в залах.