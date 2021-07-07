Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие федеральные музеи в Москве пока не планируют вводить допуск посетителей по QR-кодам о вакцинации или иммунитете к коронавирусу. Об этом "Интерфаксу" сообщили представители Исторического музея, Пушкинского и Третьяковки.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина не собирается вводить эту систему "без официального требования со стороны московских властей и Минкультуры", сообщила "Интерфаксу" руководитель отдела ГМИИ по работе с посетителями Марина Жучкова.

Несмотря на это, в музее продумали "такой сценарий развития событий и технически готовы перейти на QR-коды в течение 3-4 дней", но продолжают надеяться что этого не потребуется.

"На сегодняшний день мы имеем право принимать посетителей независимо от наличия у них QR-кода. Мы продаем билеты онлайн и по сеансам, ограничивая число посетителей, которые могут одновременно находиться в залах музея, чтобы у всех была возможность соблюдать социальную дистанцию с другими посетителями, и при этом уделяем много вниманию соблюдению масочного режима", - сказала Жучкова.

В ГМИИ эти меры считают достаточными, чтобы защитить здоровье посетителей.

При этом в музеях могут быть разные "особенности работы", поэтому в ГМИИ относятся с пониманием к решению ряда музеев ввести QR-коды уже сейчас, добавила она.

В Третьяковcкой галерее агентству сказали, что QR-коды вводить не собираются и что в музее соблюдены соблюдает все меры безопасности и сохранения социальной дистанции между посетителями.

Государственный исторический музей также пока не планирует вводить такую систему, сказала агентству начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМа Мария Лемигова.

По данным "Интерфакса", также систему QR-кодов не собираются вводить в Музеях Московского Кремля. Информация о введении новой системы на сайте учреждения также отсутствует.

Несколько музеев, подведомственных Департаменту культуры Москвы, с 7 июля ввели для посетителей систему QR-кодов. Теперь в залы этих музеев будут пускать только привившихся посетителей, тех, кто переболел COVID-19 за последние полгода, или тех, у кого свежий отрицательный ПЦР-тест. Это музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково и Музей космонавтики.

С 28 июня система пропуска по QR-кодам действует в кафе и ресторанах Москвы для обслуживания клиентов в залах.

Хроника коронавируса. Июль.

9
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.
Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ГИМ ГМИИ Пушкина Москва коронавирус Кусково Третьяковка Царицыно Кремль

Новости по теме

Новости

Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Пандемия коронавируса

Первых подростков-добровольцев в Москве вакцинировали от COVID

Пандемия коронавируса

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей

Лидер ячейки ИГ, готовивший теракты в Москве, получил 21 год тюрьмы

Теплая погода возвращается в Москву

Теплая погода возвращается в Москву

В Москве продлили программу поощрений для привитых пожилых граждан

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');