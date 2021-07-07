Посол Израиля рассказал о жалобах дипломатов на проблемы с QR-кодами в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иностранные дипмиссии попросили российский МИД помочь добиться дипломатам права посещать рестораны и кафе в Москве, поскольку иностранцы не могут получить необходимые для этого QR-коды о вакцинации или иммунитете к коронавирусу. Об этом "Интерфаксу" рассказал посол Израиля Александр Бен Цви.

"Мы совместно с несколькими другими посольствами написали официальную ноту в МИД, спросили: а нам что делать? Мы, например, делали прививки Pfizer, а не "Спутником", и делали их не здесь, делали или у себя дома, или в другом месте, а если кто-то переболел за границей? И так далее. Тут какое-то решение должно быть общее, для всех дипломатов", - сказал он.

Ответа из министерства посольство пока не получило, добавил дипломат.

"Но должны дать ответ, потому что вот сейчас если я хочу пойти в ресторан, скажем, до 11-го я еще могу посидеть на веранде. Мне это нормально, у меня нет проблем с этим, но с 12-го числа и это запрещают, а еще говорят, что, может, будут ограничения в магазинах и так далее. Где, в таком случае, покупать продукты, что мы должны делать? Это проблема, это надо решить", - подчеркнул Бен Цви.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня московский общепит может обслуживать в помещениях только клиентов с QR-кодами, которые положены привитым от коронавируса, переболевшим в течение предыдущих шести месяцев или тем, у кого есть трехдневный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Посетители без QR-кодов могут быть обслужены только на летних верандах и только до 12 июля. Рестораны, которые не введут систему проверки кодов, смогут работать только навынос.

30 июня "Коммерсантъ" сообщил, что эта система создала проблемы для находящихся в Москве иностранцев. Получить QR-коды не могут те, кто привился иностранными вакцинами, или переболел, не обращаясь в российские поликлиники. У иностранцев, которые привились в России "Спутником V", в том числе у дипломатов, также возникли проблемы с оформлением QR-кода. Источник в российском МИД заверил издание, что ведомство занимается этим вопросом.