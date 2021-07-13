Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:36Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Иностранных таксистов и курьеров начали вакцинировать в Подмосковье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье запущена кампания по вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров из числа иностранных граждан, выполняющих заказы сервисов "Яндекса", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тыс. человек", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Для этого в области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

В пресс-службе министерства здравоохранения региона "Интерфаксу" уточнили, что пункты расположены на территории городских округов Красногорск, Сергиев Посад, Раменское, Балашиха, Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуево, Химки, Королев, Наро-Фоминск, Одинцово.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время планируется расширить категории иностранцев, которым будет доступна вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-служба "Ситимобила" сообщила, что компания договорилась с 27 медучреждениями Московской области о вакцинации мигрантов.

В конце июня стало известно, что в Москве в пилотном режиме стартовала вакцинация мигрантов "Спутником Лайт".

Хроника коронавируса. Июль.

13
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.
Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Подмосковье Яндекс Светлана Стригункова Коронавирус

Новости по теме

Новости

В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

В Подмосковье задержали пенсионерку, вырастившую 85 кг конопли в огороде

Погибший при взрыве газа в Геленджике находился на улице

Источник сообщил о двух погибших от взрыва в гостинице в Геленджике

Один человек извлечен из-под завалов гостиницы в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике

Бронетранспортер и маршрутка столкнулись на Ставрополье

Что случилось этой ночью: вторник, 13 июля

Что произошло за день: понедельник, 12 июля

Петербург получил вакцину "КовиВак", закончившуюся в июне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');