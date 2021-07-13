Иностранных таксистов и курьеров начали вакцинировать в Подмосковье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье запущена кампания по вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров из числа иностранных граждан, выполняющих заказы сервисов "Яндекса", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тыс. человек", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Для этого в области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

В пресс-службе министерства здравоохранения региона "Интерфаксу" уточнили, что пункты расположены на территории городских округов Красногорск, Сергиев Посад, Раменское, Балашиха, Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуево, Химки, Королев, Наро-Фоминск, Одинцово.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время планируется расширить категории иностранцев, которым будет доступна вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-служба "Ситимобила" сообщила, что компания договорилась с 27 медучреждениями Московской области о вакцинации мигрантов.

В конце июня стало известно, что в Москве в пилотном режиме стартовала вакцинация мигрантов "Спутником Лайт".