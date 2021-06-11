Росстат оценил в 6,8% долю пациентов с COVID среди умерших в 2020 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В 2020 году в России умерли более 2,1 млн человек, из них от коронавируса - 6,8% (144 691 человек), сообщает Росстат.

По данным службы, в прошлом году умерло 2 млн 138 тыс. 586 человек, что превышает статистику по смертности 2019 года (1 млн 798 тыс. 307 человек).

Основной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения (43,9% в структуре смертности, или 938 536 человек). На втором месте - смерть от новообразований (13,8%, или 295 910 человек).

В России за время пандемии были зарегистрированы 5 180 454 случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба, со 2 марта умерли 125 674 пациента, выздоровели 4 782 183 человека.