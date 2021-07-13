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Температурный рекорд 1936 года побит в Москве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 15:00 вторника раскалился до 32,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня побит температурный рекорд, установленный 13 июля 1936 года (32,4). Значение прежнего максимума, державшегося 85 лет, превышено на 0,3 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что окончательное значение нового температурного рекорда для 13 июля в столице будет известно к исходу дня.

В метеобюро напомнили, что с начала лета в Москве обновлено уже пять температурных максимумов дня. С 20 по 28 июня в городе были побиты четыре рекорда, установленные в 1917, 1948 (дважды) и 2013 годах.

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара продержится в столичном регионе до начала следующей недели. Температура воздуха в дневные часы может достигать 32-34 градусов.

Объявленный Гидрометцентром России с 7 июля "оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве до 15 июля.

По прогнозу метеослужбы, в среду, четверг и пятницу в столичном регионе местами возможны грозы и кратковременные дожди.

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