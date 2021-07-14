Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 262 587+446 519

"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве до четверга

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве сохраняется восьмой день подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое продлено до 21:00 15 июля.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в столице с 7 июля.

Синоптики прогнозируют, что сильная жара с минимальным количеством осадков продержится в столичном регионе до начала следующей недели. Температура воздуха в дневные часы будет стабильно превышать отметку в 30 градусов.

Ранее сообщалось, что Москва во вторник побила температурный рекорд, установленный 13 июля 1936 года (32,4). По уточненным данным, новый максимум дня - 33,6 градуса.

По информации синоптиков, всего за лето в столице побито уже пять температурных рекордов, четыре из них - в период первой волны аномальной жары, с 20 по 28 июня.

В метеобюро города "Интерфаксу" сообщили, что температурный максимум для 14 июля в Москве был установлен в 1951 году (34,1 градуса).

"По уточненному прогнозу, в среду температура воздуха приблизится к 33-34 градусам, в городе может быть установлен очередной, шестой за лето температурный рекорд", - пояснил представитель метеобюро.

Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 29 июля.

Москва Гидрометцентр России

Новости по теме

Новости

Участников драки в Кузьминках арестовали за несанкционированное собрание

Пандемия коронавируса

Новый штамм COVID-19 и аномальная жара стали причиной выросшей смертности в Москве в июне

Новый штамм COVID-19 и аномальная жара стали причиной выросшей смертности в Москве в июне

Температурный рекорд 1936 года побит в Москве

Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели

Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели

Более 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в Москве

Более 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в Москве
Пандемия коронавируса

Палаты интенсивного наблюдения для тяжелобольных COVID появились в больницах Москвы

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

"Оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве седьмой день подряд

Депздрав Москвы заявил, что цену прививки для мигрантов в ТК "Садовод" не повышали

Пандемия коронавируса

Полиция Москвы пресекла попытку сбыта фейковых справок о медотводе от прививки

Полиция Москвы пресекла попытку сбыта фейковых справок о медотводе от прививки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');