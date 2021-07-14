"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве до четверга

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве сохраняется восьмой день подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое продлено до 21:00 15 июля.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в столице с 7 июля.

Синоптики прогнозируют, что сильная жара с минимальным количеством осадков продержится в столичном регионе до начала следующей недели. Температура воздуха в дневные часы будет стабильно превышать отметку в 30 градусов.

Ранее сообщалось, что Москва во вторник побила температурный рекорд, установленный 13 июля 1936 года (32,4). По уточненным данным, новый максимум дня - 33,6 градуса.

По информации синоптиков, всего за лето в столице побито уже пять температурных рекордов, четыре из них - в период первой волны аномальной жары, с 20 по 28 июня.

В метеобюро города "Интерфаксу" сообщили, что температурный максимум для 14 июля в Москве был установлен в 1951 году (34,1 градуса).

"По уточненному прогнозу, в среду температура воздуха приблизится к 33-34 градусам, в городе может быть установлен очередной, шестой за лето температурный рекорд", - пояснил представитель метеобюро.

Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 29 июля.