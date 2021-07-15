Два человека пострадали при падении лифта в одном из домов в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при обрыве лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В жилой многоэтажке на Иловайской улице оборвался трос лифта. Кабина рухнула со второго на минус первый этаж", - сказал источник.

В лифте находилось два человека. У них переломы конечностей и ушибы.

Другой источник агентства уточнил, что трос лифта оборвался в нежилом здании бизнес-центра на Иловайской улице, д. 3 во время регламентных работ.

"В лифте находилось двое рабочих. Оба госпитализированы с переломами и ушибами", - уточнил собеседник агентства.