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Повторную вакцинацию от COVID-19 прошла 104-летняя москвичка

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ревакцинацию от коронавируса в столице прошла 104-летняя жительница дома престарелых, она чувствует себя хорошо, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Евгений Стружак.

"Людям не нужно никуда ехать: вакцины поступили в нужном объеме сразу в учреждения. (...) Самая возрастная жительница дома-интерната в 104 года прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо", - сказал Стружак.

Он добавил, что ревакцинация позволит сохранить в домах престарелых статус свободных от коронавируса зон. В день повторной вакцинации каждый житель социальных учреждений проходит врачебный осмотр и консультируется со специалистом.

В пресс-службе департамента также отметили, что первую вакцинацию от коронавируса женщина перенесла хорошо и без побочных эффектов.

Ревакцинация от COVID-19 в московских домах престарелых стартовала 15 июля. На новогодних праздниках жителям социальных учреждений было предложено сделать прививку от коронавируса, после завершения кампании по вакцинации в этих учреждениях случаи заболевания не фиксировались.

Женщина, прошедшая ревакцинацию, на данный момент является самым пожилым жителем столицы, сделавшим повторную прививку от коронавируса. Самый возрастной вакцинированный москвич, как сообщил 15 марта главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников, также был в возрасте 104 лет.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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