Повторная вакцинация началась во всех прививочных пунктах Москвы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве во всех прививочных пунктах началась ревакцинация от COVID-19, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что власти продолжают расширять возможности для вакцинации.

"Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои Документы" и других популярных общественных местах", - сказала заммэра.

Она напомнила, что Минздрав рекомендует проходить ревакцинацию в разгар эпидемии через шесть месяцев после предыдущей прививки. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинироваться рекомендовано через год.

Тем, кто первый раз привился в Москве, в городских поликлиниках или выездных пунктах, для повторной вакцинации достаточно будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Тем, кто прошел вакцинацию в другом регионе, в федеральных или частных медцентрах, нужно будет предъявить еще и сертификат о прохождении прививки.