Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - После проверки одного из поездов возобновилось движение на южном участке Замоскворецкой линии московского метро, сообщается в твиттере столичного метрополитена в пятницу.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о приостановке движения поездов от "Орехово" до "Алма-Атинской" из-за проверки состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. По информации метрополитена, в тоннелях поездов с людьми не было.