Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшие годы важнейшей задачей городской системы здравоохранения будет комплексная реабилитация переболевших коронавирусной инфекцией и профилактика у них осложнений.

Он написал об этом на своем сайте, ссылаясь на мнение главврача ГКБ №52 Марьяны Лысенко.

Она отметила, что вопрос о реабилитации переболевших выходит на первый план, поскольку у многих заболевание проходит, оставляя хронические последствия. Собянин с ней согласился, но уточнил, что этим медицина займется, когда ситуация с заболеваемостью отойдет от пиковых показаний.

Минздрав в июле сообщил, что у 20-30% перенесших коронавирусную инфекцию возникают тромбозы, у 31,7% переболевших - одышка, у 13,5% - кашель, еще у 12,7% - тахикардия.