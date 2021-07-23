Силовые структуры получат 200 млн рублей на диспансеризацию сотрудников после COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство в 2021 году выделит правоохранительным ведомствам из своего резервного фонда около 193,6 млн рублей на углубленную диспансеризацию сотрудников, переболевших коронавирусной инфекцией.

Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из этих денег МВД получит 133,2 млн рублей, Росгвардия - 11,17 млн рублей, ФСИН - 27,7 млн рублей, МЧС - 280 тысяч рублей, Управделами президента - 21 млн рублей, Росавиация - 200 тысяч рублей.

Минздрав в июле утвердил порядок направления на диспансеризацию граждан, переболевших COVID-19, отдав приоритет тем, у кого есть хронические заболевания. Сообщалось, что регионы получат на эти цели 6 млрд рублей. Минздрав также назвал наиболее распространенные осложнения, которые могут возникать после перенесенной коронавирусной инфекции.