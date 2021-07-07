Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Углубленная диспансеризация будет проводиться в первоочередном порядке для россиян, переболевших коронавирусом и имеющих два или более хронических неинфекционных заболевания из утвержденного списка, следует из утвержденного в среду порядка Минздрава РФ.

"Минздрав России утвердил Порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации. Документ зарегистрировал Минюст", - сообщила в среду пресс-служба Минздрава.

Как следует из опубликованного на сайте министерства порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, в первую очередь ей подлежат россияне, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией и имеющие два и более хронических неинфекционных заболевания из приложенного к приказу списка.

В него вошли гипертонические заболевания сердечно-сосудистой системы и ряд случаев ишемической болезни сердца, включая стенокардию, сахарный диабет второго типа, хронический бронхит, а также последствия инсульта и хронической ишемии мозга.

При этом граждане, перенесшие COVID-19, но не имеющие хронических заболеваний, также проходят углубленную диспансеризацию в приоритетном порядке, следует из текста приказа. Все они могут быть направлены на диспансеризацию не ранее чем через 60 календарных дней после выздоровления.

Для этого медучреждения должны составить и ежемесячно обновлять поименные перечни пациентов, подлежащих углубленной диспансеризации, на основе данных из информационных систем ОМС. Страховые медорганизации должны информировать своих клиентов о возможности пройти диспансеризацию через Единый портал госуслуг и SMS-сообщениями.

Углубленная диспансеризация также может проводиться в отношении не переболевших коронавирусной инфекцией по их личному заявлению на имя руководителя медучреждения, к которому они приписаны.

При этом проходящие диспансеризацию могут отказаться от ряда предусмотренных исследований. По результатам осмотров пациент может быть направлен на дополнительное обследование профильным специалистом.

Углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 стартовала 1 июля во всех регионах РФ. Как сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, на ее проведение правительство РФ выделило субъектам около 6 млрд рублей. Еще 8,5 млрд рублей будет направлено регионам на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медперсонала и сотрудников социальных учреждений.