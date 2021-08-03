В Москве заработали бахчевые развалы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сезон работы бахчевых развалов стартовал в Москве, с августа по октябрь в городе будет работать 250 таких точек, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Есть определенная традиция - сразу после Дня десантника 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Заработали 250 торговых точек", – сказал Немерюк журналистам.

Он добавил, что расположение бахчевых развалов можно узнать на портале открытых данных правительства Москвы. Точки будут работать до 1 октября.

Больше всего бахчевых развалов в этом году открылось в Южном и Юго-Западном округах: в каждом из них работает более 20 таких площадок.

Арбузы и дыни поставляются в Москву из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Приблизительная стоимость арбуза – 35-45 руб. за 1 кг, дыни "Торпеда" – 70-90 руб. за 1 кг и дыни "Колхозница" – 70-80 руб. за 1 кг.