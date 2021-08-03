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В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве право бесплатно получать определенные лекарства по рецепту врача получили люди с ревматизмом, болезнью Бехтерева, глаукомой и катарактой. Как сообщила пресс-служба правительства Москвы, списки категорий получателей и выдаваемых бесплатно лекарств расширил своим распоряжением мэр Сергей Собянин.

Граждане с ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Люди с глаукомой и катарактой получат право на бесплатные простагландины и ингибиторы карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.

Кроме того, если у несовершеннолетних детей диагностирован первичный иммунодефицит, их будут бесплатно обеспечивать иммуноглобулинами.

Расширение списков позволит улучшить лекарственное обеспечение более чем 4000 человек, на это из бюджета будет тратиться около 87 млн рублей.

Москва Сергей Собянин

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