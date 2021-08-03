В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве право бесплатно получать определенные лекарства по рецепту врача получили люди с ревматизмом, болезнью Бехтерева, глаукомой и катарактой. Как сообщила пресс-служба правительства Москвы, списки категорий получателей и выдаваемых бесплатно лекарств расширил своим распоряжением мэр Сергей Собянин.

Граждане с ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Люди с глаукомой и катарактой получат право на бесплатные простагландины и ингибиторы карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.

Кроме того, если у несовершеннолетних детей диагностирован первичный иммунодефицит, их будут бесплатно обеспечивать иммуноглобулинами.

Расширение списков позволит улучшить лекарственное обеспечение более чем 4000 человек, на это из бюджета будет тратиться около 87 млн рублей.