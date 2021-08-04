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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла после резкого снижения накануне

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще 2 502 заражения COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 30% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией.

Во вторник сообщалось о выявлении 1 952 пациентов с коронавирусом, тогда городе зафиксировали резкое снижение заболеваемости COVID-19 - на 41%. Это минимальное значение показателя с конца апреля.

За сутки коронавирус привел к смерти 76 пациентов в Москве. В течение недели суточное число скончавшихся от COVID-19 в столице не превышает 100 человек. Всего с начала пандемии вследствие заболевания умерли 25 926 горожан.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 4 302 москвича. В общей сложности победить коронавирус смогли 1 млн 374 447 жителей столицы.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 августа составляет 1 млн 516 394.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 29 июля мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных COVID-19 уменьшено в два раза.

Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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