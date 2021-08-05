Оглашение приговора Майклу Калви и его коллегам продолжится в пятницу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашение приговора американскому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok, передал корреспондент "Интерфакса".

"Оглашение приговора будет продолжено 6 августа в 10:00", - объявила судья Анна Сокова на заседании в четверг.

Ранее 5 августа суд огласил вводную и описательную части приговора. В настоящее время судья оглашает доказательства, которые она положила в его основу. После этого суд огласит выводы, к которым он пришел, изучив все доказательства, и меру наказания для фигурантов.

Согласно приговору, все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате денежных средств банка "Восточный".

Кроме Калви, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Следствием фигурантам было вменено хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признал.

Гособвинение в прениях сторон попросило назначить всем подсудимым условное лишение свободы.