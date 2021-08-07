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В Москве заболеваемость COVID-19 снижается второй день подряд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 235 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 2 583 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболели на 348 человек, или на 13% меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 67 человек. С начала пандемии скончались 26 126 москвичей. Третьи сутки подряд суточное число смертей в Москве менее 70.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 576 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 386 тыс. 543 человек.

Накануне сообщалось о 4 043 выписанных и 65 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 7 августа составляет 1 млн 524 тыс. 439.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. Позже Собянин отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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