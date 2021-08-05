Минздрав сообщил о 37 млн привитых от COVID-19 россиян

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По данным Минздрава на 5 августа, в России от коронавирус привились всего 37 млн человек, за неделю число вакцинированных увеличилось на 3 млн. Об этом на тематическом онлайн-консилиуме сообщил замглавы ведомства Олег Гриднев.

Темпы вакцинации он оценил как "значительные", но отметил, что в ряде регионов они снизились из-за сезона отпусков.

Лидерами по охвату вакцинации Гриднев назвал Москву, Чечню и Хакасию, а также Московскую, Тульскую, Белгородскую и Ростовскую области.