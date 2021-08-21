Ребенок погиб в результате инцидента в московской квартире

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб, еще один, а также взрослый пострадали в результате происшествия на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в субботу представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте", - рассказала она.

Природу "хлопка" она не уточнила.

Как добавила Нефедова, прокуратура Москвы проводит проверку, на месте происшествия находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

Между тем, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что речь может идти о взрыве учебной гранаты. "Эта версия проверяется", - отметил он.