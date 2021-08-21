Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ребенок погиб в результате инцидента в московской квартире

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб, еще один, а также взрослый пострадали в результате происшествия на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в субботу представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте", - рассказала она.

Природу "хлопка" она не уточнила.

Как добавила Нефедова, прокуратура Москвы проводит проверку, на месте происшествия находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

Между тем, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что речь может идти о взрыве учебной гранаты. "Эта версия проверяется", - отметил он.

Москва

Новости

В парк-отеле в Подмосковье произошло отравление детей

Подавший сигнал бедствия Superjet штатно сел в "Шереметьево"

Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции к ее родителям

Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции к ее родителям

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь превысила 2 тыс. случаев

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Доступ на смотровую площадку павильона "Рабочий и колхозница" откроют для всех

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе с градом

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе с градом

Жара в Москве спадет в четверг

Жара в Москве спадет в четверг
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

В двигателе Ил-112В перед крушением возник пожар

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');