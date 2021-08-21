После взрыва в московской квартире возбудили уголовное дело

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после взрыва в квартире в Москве, в результате которого погибли два человека.

Как сообщила журналистам представитель столичного СК Юлия Иванова, возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статьей 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным следствия, вечером в субботу в квартире на улице Малая Набережная в Москве, "сработало техническое устройство". "В результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, малолетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - рассказала Иванова.

В квартире также находилась женщина, она не пострадала, добавила представитель СК.

Как сообщила Иванова, "предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру".

По данным источника "Интерфакса", в квартире взорвался запал самодельной гранаты.