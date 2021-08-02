Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 197 872 222+506 087
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

В РФ начинается прием заявлений на онлайн-голосование по месту пребывания

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Порядка 10 млн российских граждан смогут со 2 августа зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре - подать свои заявления избиратели смогут не позднее полуночи 13 сентября.

МоскваК тестированию онлайн-голосования в Москве не смогли подключиться 3,5 тыс. человекЧитать подробнее

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени). В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Жители шести регионов РФ, а также российские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, смогут со 2 августа подать заявления в электронном виде с использованием единого портала Госуслуг. В ДЭГ сможет принять участие гражданин, зарегистрированный на территории РФ, а также получивший гражданство страны в упрощенном порядке. Избиратель должен являться пользователем единого портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью в этой системе. При этом данные гражданина будут сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы".

Столичным гражданам для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах необходимо зарегистрироваться через портал mos.ru. Принять участие в онлайн-голосовании в Москве смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

ДЭГ ЦИК РФ Центризбирком РФ

Новости по теме

Новости

Военные РФ за неделю отследили 40 самолетов-разведчиков у границ страны

Минтруд начнет выплачивать со 2 августа пособие для подготовки к школе

Минтруд начнет выплачивать со 2 августа пособие для подготовки к школе

Что произошло за день: воскресенье, 1 августа

Еще три человека умерли в больнице после ЧП на химкомбинате "Каменский"

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

"Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука"

"Локомотив" обыграл ЦСКА во втором туре чемпионата России по футболу

Что произошло за день: суббота, 31 июля

В Петербурге обрушилась башня исторической дачи Кривдиной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');