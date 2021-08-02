В РФ начинается прием заявлений на онлайн-голосование по месту пребывания

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Порядка 10 млн российских граждан смогут со 2 августа зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре - подать свои заявления избиратели смогут не позднее полуночи 13 сентября.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени). В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Жители шести регионов РФ, а также российские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, смогут со 2 августа подать заявления в электронном виде с использованием единого портала Госуслуг. В ДЭГ сможет принять участие гражданин, зарегистрированный на территории РФ, а также получивший гражданство страны в упрощенном порядке. Избиратель должен являться пользователем единого портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью в этой системе. При этом данные гражданина будут сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы".

Столичным гражданам для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах необходимо зарегистрироваться через портал mos.ru. Принять участие в онлайн-голосовании в Москве смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.