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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Заболеваемость COVID-19 в Москве третьи сутки держится на одном уровне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 1 444 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о 1 498 случаях инфицирования, в минувшую пятницу в столице заболело 1 509 человек. Таким образом, в городе третьи сутки заболеваемость держится на одном уровне.

За последние 24 часа коронавирус привел к смерти 52 человек. Всего с начала пандемии скончались 27 351 человек.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 789 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 442 тыс. 955 человек.

Накануне сообщалось о 2 040 выписанных и 55 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 августа составляет 1 млн 564 тыс. 952.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа Собянин сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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