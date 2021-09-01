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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Собянин назвал Москву крупнейшим донором бюджета РФ среди городов

Собянин назвал Москву крупнейшим донором бюджета РФ среди городов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Москва является крупнейшим донором для федерального бюджета среди российских городов, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Выступая в Российском обществе "Знание", мэр подчеркнул, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет.

"Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", - подчеркнул Собянин.

Согласно информации, приведенной в презентации выступления мэра, в 2020 году 2,9 трлн рублей было перечислено Москвой в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам. При этом 48% собранных в Москве взносов за 2020 год было израсходовано на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов.

"Это то, что москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей в прошлом году, себе оставив 890 млрд - практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны", - отметил Собянин.

По словам мэра, "во всем мире крупнейшие города являются крупнейшими донорами".

Москва Сергей Собянин

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