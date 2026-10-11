Ограничения сняты в Шереметьево и Жуковском, Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Шереметьево и Жуковский вернулись к штатной работе, Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами.

"Аэропорты Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, проинформировали в ведомстве.

Ранее все московские аэропорты приостановили работу.

Как сообщалось в воскресенье на подлете к столице было уничтожено 23 беспилотника.