Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 40

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 15 беспилотников, летевших на столицу, их общее число в понедельник достигло 41

"Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

Ранее он информировал о 26 БПЛА, пытавшихся атаковать столицу в понедельник.

Как сообщала Росавиация, московский аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет воздушные суда.