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Стоимость проезда по МCД будет проиндексирована с 16 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована с 16 октября 2026 года на 6 руб. и составит 25 руб. за участок, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Критически загруженные часы - это время с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 по будням.

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Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится и составляет 950 руб.

Как сообщили в департаменте, в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

В дептрансе напомнили, что МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой. "Такие улучшения приводят к дополнительной нагрузке на МСД. В сентябре трафик на магистрали уже увеличился на 20 тыс. автомобилей в сутки. Это на 5% больше, чем годом ранее", - сообщили в департаменте.

Там добавили, что тариф помогает сохранить загрузку диаметра на уровне 6 баллов, не допустить увеличения интенсивности движения и продолжать делать поездки по МСД прогнозируемыми и быстрыми.

МСД - самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области.

МСД Дептранс Москва Московский скоростной диаметр
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