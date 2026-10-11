Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 23

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще 21 беспилотник, летевший на Москву, их общее число в воскресенье увеличилось до 23, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в воскресенье было ликвидировано двух БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.

Как сообщалось, в настоящее время не принимают и не отправляют самолет московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское).