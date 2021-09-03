Москвичи при онлайн-голосовании смогут изменить выбор в течение суток

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России внес изменение в порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на столичной платформе – участники онлайн-голосования могут возвратиться к бюллетеню в рамках механизма "отложенное решение" в течение "24 часов" вместо одного "календарного дня".

"Участник ДЭГ может осуществить возврат к бюллетеню в течение 24 часов с момента первой по времени сессии анонимизации, но не чаще чем раз в три часа, а 19 сентября 2021 года - до 20:00 по московскому времени. Волеизъявлением участника ДЭГ считается последний по времени сделанный им выбор", - говорится в постановлении ЦИК РФ, одобренном на заседании комиссии в пятницу.

Ранее зампред Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов обратился к главе Центризбиркома России Элле Памфиловой с просьбой разрешить применение функции "отложенного решения" в течение 24 часов в рамках онлайн-голосования на выборах на столичной платформе.

"Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность изменить порядок применения "отложенного решения", заменив "календарный день" на "24 часа", - говорится в обращении Венедиктова.

С 29 по 30 июля прошло общегородское тестирование столичной платформы дистанционного электронного голосования. Венедиктов сообщил, что около 10% участвовавших в тестировании воспользовались функцией переголосования. Механизм "отложенного решения" позволяет избирателю изменить свой голос в течение трех часов того же дня, в который он проголосовал.

Кроме Москвы, провести электронное голосование в сентябре смогут Севастополь, а также Ростовская, Курская, Нижегородская, Мурманская и Ярославская области. Москва будет голосовать через местную платформу, остальные регионы – на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом".

В Москве на электронное голосование на сентябрьских выборах зарегистрировались 1,3 млн человек, сообщил на марафоне "Новое знание" мэр города Сергей Собянин.

Право голосовать через интернет могут получить москвичи с постоянной регистрацией в городе и с полной учетной записью на портале mos.ru. Запись на участие в онлайн-голосовании на выборы началась 2 августа.

Подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Для этого нужно авторизоваться на mos.ru и перейти по ссылке. Однако, как отмечается, большинству пользователей форму заполнять не придется. Если в личном кабинете указаны актуальные и проверенные данные, которые совпадают с государственной автоматизированной системой "Выборы", то поля заполнятся автоматически.

Онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 по Москве 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться депутаты Госдумы восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.