Заболеваемость COVID-19 в Москве за сутки осталась на уровне предыдущего дня

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 1 542 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 1 549 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице осталась на том же уровне, что и днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 48 человек. С начала пандемии скончались 27 696 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 158 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 454 тыс. 400 человек.

Накануне сообщалось о 1 356 выписанных и 55 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 5 сентября составляет 1 млн 575 тыс. 355.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.