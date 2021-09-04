Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась примерно на 5%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 1 549 случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о выявлении 1 633 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 84 случая, или примерно на 5%.

За сутки коронавирус привел к смерти в Москве 55 человек. Всего с начала пандемии скончались 27 648 горожан.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 356 москвичей. Всего от COVID-19 в столице излечились 1 млн 453 тыс. 242 человек.

Накануне сообщалось о 1 556 выписанных и 50 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 сентября составляет 1 млн 573 тыс. 813.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций Собянин заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин отметил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.