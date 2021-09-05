Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

Переворот в Гвинее, драка в колонии и четвертое место на Паралимпиаде

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Гвинее мятежники объявили об аресте президента страны. Лидер путчистов заявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, а также приостановке действия конституции. Посольство РФ в Гвинее из-за обострения ситуации в республике призвало россиян не покидать места проживания.

- В колонии Хабаровского края в результате драки погибли двое заключенных. По данным различных ведомств, также есть несколько пострадавших. ФСИН заверила в штатной работе колонии после инцидента, на месте работают сотрудники службы, следственного комитета и прокуратуры.

- В России за сутки выявили 18 645 новых случаев коронавируса. В столице за это время COVID-19 заболели 1 542 человека.

- Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады в Токио. В активе россиян 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Первое место в общем зачете у Китая, второе - Великобритании, третье - США.

- "Талибан" (движение запрещено в РФ) обязал женщин носить никабы при посещении университетов и колледжей. При этом занятия женщин должны проводиться отдельно от мужчин.

- НАСА подтвердило сбор образца грунта с поверхности Марса. Об успехе миссии свидетельствуют сделанные снимки с более качественным светом.