Тенденция к снижению суточной заболеваемости COVID наметилась в Москве

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 5% меньше, чем днем ранее, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 463 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 1 542 больных COVID-19. Таким образом, суточная заболеваемость в столице сократилась на 79 случаев или примерно на 5%. Намечается тенденция на снижение показателя, до этого он двое суток держался примерно на одном уровне, отмечают в оперштабе.

За сутки коронавирус привел к смерти 46 человек. С начала пандемии скончались 27 742 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 278 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 455 678 человек.

Накануне сообщалось о смерти 48 и выздоровлении 1 158 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 6 сентября составляет 1 576 818.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.