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В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Еще 17 856 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Вторую неделю подряд число новых заболевших коронавирусом в РФ держится на уровне более 18 тыс. или менее 18 тыс., эпидемиологи говорят о стабилизации эпидситуации и устойчивом снижении новых случаев в отдельных регионах.

В стране умерли за сутки 790 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 46, Саратовская область вышла на второе место по числу летальных исходов, здесь за сутки умер 41 челове, в Санкт-Петербурге 40 умерших.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 187 990.

Поправились и выписаны уже 6,285 млн пациентов, в том числе 14 276 за минувшие сутки.

В Москве в понедельник 1 463 новых случая COVID-19, 1 тыс. 278 пациентов были выписаны по выздоровлении.

В Московской области за минувшие сутки зафиксирован 891 новый заболевший, в Санкт-Петербурге - 690.

Всего за пандемию в РФ зарегистрировано 7 млн 030 455 случаев коронавирусной инфекции.

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