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Российский беспилотный автомобиль задействовали в московской больнице

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотный отечественный автомобиль начал работать в городской клинической больнице №1 имени Пирогова, он доставляет анализы пациентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"С сентября прошлого года по территории больницы курсировал автомобиль зарубежного производства. Теперь его заменила отечественная разработка", - говорится в сообщении.

Судя по фото на сайте mos.ru, беспилотник сделан на базе кроссовера LADA XRAY. В сообщении отмечается, что над автомобилем работал научно-исследовательский институт "МосТрансПроект".

Беспилотный автомобиль доставляет анализы пациентов в различные корпуса больницы.

В Москве с 2019 года реализуют программу пилотного тестирования инновационных решений на городских площадках. Испытания прошли более 50 проектов, тестирование еще 30 продолжается.

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