Сбер представил прототип беспилотного электромобиля ФЛИП

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Компания экосистемы Сбера - SberAutoTech – представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки, он получил название ФЛИП.

Как говорится в сообщении компании, в основе конструкции ФЛИП – электрическая платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Все батареи можно заменить за несколько минут. В качестве источников энергии может использоваться не только электричество, но и альтернативные источники – в том числе газ и водород.

Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), однако пространства внутри на 40% больше, поскольку в салоне нет элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания – традиционных средств управления и места для водителя. В салоне расположены только сидения для пассажиров, в нем может разместиться 6 человек.

ФЛИП может использоваться для различных целей – грузоперевозки, пассажироперевозки, в качестве такси, на платформе можно разметить любую версию надстройки, грузовую или комбинированную. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также с помощью виртуального ассистента "Салют".

"ФЛИП – беспилотник максимального, пятого уровня (по международной классификации). Технологии автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и камер. Эти сенсоры позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте", - говорится в сообщении.

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта – только на закрытых территориях. В ближайшее время ФЛИП будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума.

Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) создан осенью 2020 года в результате выделения технологического автомобильного департамента Сбербанка SberDigitalAuto в отдельную дочернюю компанию. Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 года. Его задачей стало построение технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.