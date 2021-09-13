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В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В Москве число заболевших превысило две тысячи

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 178 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В Москве за сутки выявлены максимальные с серед августа 2 022 случая заражения коронавирусом, накануне было зарегистрировано 1 592 случая заражения (+27%). В Санкт-Петербурге - 805, при этом в воскресенье оперштаб сообщал о 1 597 заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 719 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 41, в Петербурге - 39. По выздоровлении были выписаны 12 469 человек.

Еще 758 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Московской области, 511 - в Свердловской области, 470 - в Ростовской области, 469 - в Самарской области, 465 - в Воронежской области, 443 - в Пермском крае, 422 - в Нижегородской области, по 371 - в Омской и Иркутской областях. Кроме того, 365 случаев - в Челябинской области, 354 - в Ставропольском крае, 352 - в Красноярском крае, 342 - в Волгоградской области, 335 - в Оренбургской области, 310 - в Башкирии, 296 - в Хабаровском крае, 280 - в Ульяновской области, 270 - в Астраханской области, 255 - в Архангельской области, 247 - в Саратовской области, 235 - в Краснодарском крае, по 233 - в Крыму, Алтайском крае.

Также 232 случая - в Пензенской области, 226 - в Удмуртии, по 225 новых диагнозов в Тюменской области, Приморском крае, 221 - в Вологодской области, 216 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 200 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 158 тыс. 248 случаев коронавирусной инфекции, 193 468 умерших и 6 млн 402 тыс. 126 выписанных.

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