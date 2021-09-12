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В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19

В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В минувшую субботу в Китае был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

По его данным, в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95199 случаев СOVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 4636 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 12 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Китай

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