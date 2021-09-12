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Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту

Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 554 случая коронавируса выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Активно без клинических проявлений зафиксировано 1 332 (7,2%) эпизодов.

Второй раз на этой неделе и третий раз с начала сентября Санкт-Петербург стал лидером по уровню прироста новых заболевших, за сутки тут заразились 1 597 человек (8 сентября сообщалось о 1 430 новых больных), в Москве на пять случаев меньше - 1 592.

В целом новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны.

В стране умерли за сутки 788 человек. В Москве и Петербурге умерло по 42 человека.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 192 749.

Поправились и выписаны 6 млн 389 657 пациентов, в том числе 14 497 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 140 070 случаев коронавирусной инфекции.

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